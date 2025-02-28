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В Перми состоится форум «Рецепты счастья пермяков»

20 марта на площадке технопарка «Морион Диджитал» пройдет форум «Рецепты счастья пермяков» (16+)

Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»
Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»

Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»

Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»

«В честь Международного дня счастья мы уже шестой год организуем встречи с вдохновляющими спикерами, готовыми рассказать, что для них значит счастье», – говорят инициаторы и организаторы форума Юлия Кузяева и Ирина Климова.

В этом году кроме спикеров в форуме примут участие и практики. Будет выделено время для нетворкинга – общения участников со спикерами и специалистами-практиками. В финале участники форума увидят комедию «Семейные переговоры» в постановке пермского театра «Гистрион».

Среди спикеров форума – люди разных профессий: в этом году это актеры, предприниматели, топ-менеджеры, бизнес-тренеры, путешественники, ученые и другие.

Участником форума может стать каждый, кому интересна тема счастья. Информация о программе и билетах: https://irina-klimova.timepad.ru/event/3255860/

Партнерами форума выступают: технопарк «Морион Диджитал», ПФПГ, «Демидково», Дом.ру, «Рифей-Пермь», ВЕТТА, «Коммерсантъ-Прикамье», «Новый компаньон», «РБК-Пермь», АНО «Счастье здесь».

АНО «Счастье здесь»

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