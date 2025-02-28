В Перми состоится форум «Рецепты счастья пермяков»

20 марта на площадке технопарка «Морион Диджитал» пройдет форум «Рецепты счастья пермяков» (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»

Фото предоставлено АНО «Счастье здесь»



«В честь Международного дня счастья мы уже шестой год организуем встречи с вдохновляющими спикерами, готовыми рассказать, что для них значит счастье», – говорят инициаторы и организаторы форума Юлия Кузяева и Ирина Климова.

В этом году кроме спикеров в форуме примут участие и практики. Будет выделено время для нетворкинга – общения участников со спикерами и специалистами-практиками. В финале участники форума увидят комедию «Семейные переговоры» в постановке пермского театра «Гистрион».

Среди спикеров форума – люди разных профессий: в этом году это актеры, предприниматели, топ-менеджеры, бизнес-тренеры, путешественники, ученые и другие.

Участником форума может стать каждый, кому интересна тема счастья. Информация о программе и билетах: https://irina-klimova.timepad.ru/event/3255860/

Партнерами форума выступают: технопарк «Морион Диджитал», ПФПГ, «Демидково», Дом.ру, «Рифей-Пермь», ВЕТТА, «Коммерсантъ-Прикамье», «Новый компаньон», «РБК-Пермь», АНО «Счастье здесь».

АНО «Счастье здесь»