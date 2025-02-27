В Черноземье 28 февраля будет облачно и снежно, от -14°С до 0°С

В пятницу, 28 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами снег. Температура будет варьироваться от -14°С до 0°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит -14°C. Днем также прогнозируется переменная облачность при -2°C.

В Воронеже ночью ожидают облачность, до -10°C. Днем тоже ожидается облачность без осадков, а температура опустится до -2°C.

В Курске ночью будет переменная облачность, температура составит до -13°C. Днем — до -1°C.

В Липецке ночью прогнозируют -12°C и облачность. Днем температура воздуха составит -3°C.

В Орле ночью будет переменная облачность, до -14°C. Днем — облачно с прояснениями, до 0°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -9°С, ожидается облачность и кратковременный снег. Днем будет облачно, без осадков, до -2°С

Егор Якимов