Передано в суд дело о гибели семи человек в жд-аварии под Переславлем

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении трех сотрудников железной дороги по делу о смертельной аварии на жд-переезде около села Берендеево под Переславлем. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 апреля 2024 года автобус выехал на переезд перед приближающимся поездом, в результате аварии погибли семь человек. Монтер пути, мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть семи лиц, а также причинении крупного ущерба (ч. 2 ст. 35, чч. 3, 4 ст. 263 УК РФ).

Следствие считает, что мастер участка и начальник дистанции допустили к работе дежурного на переезде монтера пути, не прошедшего обучения и находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

«Работник опустил заграждающие устройства и дал разрешение на проезд автобусу через железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Столкновения избежать не удалось, погибли водитель и шесть пассажиров автобуса, машинист поезда получил травмы»,— сообщили в прокуратуре.

Кроме того, собственнику транспорта причинен ущерб на сумму 3,5 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Переславский районный суд.

Алла Чижова