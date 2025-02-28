Татарстан направит 489,9 млн рублей на капремонт восьми детских лагерей

В Татарстане выделят 489,9 млн руб. на капитальный ремонт восьми детских оздоровительных лагерей в 2025 году. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Самым дорогостоящим проектом станет ремонт лагеря «Приазовец» в Анапе, на который потратят 168,8 млн руб. В рамках работ обновят спальные корпуса, пищеблок, системы электроснабжения и водоснабжения, а также установят современные системы безопасности. По данным сайта лагеря, он является собственностью Министерства по делам молодежи Татарстана.

Второй по величине объект — лагерь «Юниор» в Менделеевском районе, где на ремонт и благоустройство выделено 97,2 млн руб.

В список также вошли лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе (82,5 млн), «Алмалы» в Агрызском районе (48,9 млн), «Дубок» в Алексеевском районе (34 млн), спортивный комплекс «Маяк» (31,6 млн), молодежный центр «Костер» в Высокогорском районе (14,8 млн) и лагерь «Горьковец» в Зеленодольском районе (11,9 млн).

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан. Все работы планируется завершить к 1 декабря 2025 года.

Анар Зейналов