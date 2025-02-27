Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Госдумы Николая Валуева за вклад в патриотическое воспитание молодежи, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Отмечается, что орден депутату 26 февраля вручил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и Николай Валуев

Фото: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и Николай Валуев

Фото: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта

Орден Преподобного Сергия Радонежского — общецерковная награда, вручаемая представителям РПЦ, государственным и общественным деятелям. Награда выполнена в виде четырехконечного креста, в центре которого расположено изображение Сергия Радонежского. Орден III степени делают из латуни с серебрением.

Николай Валуев состоит в патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, в Госдуме занимает пост первого зампредседателя комитета по туризму.

Полина Мотызлевская