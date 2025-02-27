«Нет гарантий, что все враз не поменяется»

Переговоры России и США в Стамбуле завершились без заявлений для прессы. Встреча продлилась шесть с половиной часов. Она была посвящена возобновлению нормальной работы посольств двух стран. Ранее Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть Украине как можно больше потерянных территорий. В Кремле на это заметили, что ситуация крайне запущенная, и никто не ждет легких решений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что поводов для оптимизма пока немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп в очередной раз сделал много заявлений по поводу Украины. В основном президент США говорил об очень хорошей сделке по редкоземельным металлам, которую ему уже фактически удалось заключить. Следовательно, американский налогоплательщик может быть уверен, что его деньги не только не пропали, но и вернутся с лихвой. И за это спасибо Дональду Трампу. То есть первая победа без пяти минут одержана.

Трампу был также задан вопрос, как, собственно, обстоят дела непосредственно по достижению мира. И как убрать, по сути, главный камень преткновения? Что делать с территориями, которые каждая из сторон считает своими? Глава Белого дома ответил, что постарается вернуть Украине как можно больше земель. Иными словами, я, конечно, попробую, но не факт, что получится. Общий смысл в том, чтобы максимально учитывать интересы и Москвы, и Киева. При том, что позиция Российской Федерации на этот счет достаточно жесткая — территориальный вопрос обсуждается, но не применительно к новым регионам. Как бы то ни было, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что никто не ждет легких решений, ситуация слишком запущенная. Однако в Кремле по-прежнему довольны линией поведения новой американской администрации. Она хотя бы готова слушать.

Между тем переговоры России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств продлились шесть с половиной часов и завершились без заявлений для прессы. Сложно здесь что-то комментировать. Можно лишь предположить, что члены делегаций не имеют полномочий на публичные высказывания. Как бы то ни было, напомним слова госсекретаря Марко Рубио.

Он является главным ответственным за переговорный процесс с американской стороны. Задача США выяснить, насколько Россия искренне готова завершить боевые действия. Если РФ будет выставлять нереалистичные условия, тогда мы, Америка, поймем, что на самом деле на диалог они не настроены. Здесь, естественно, напрашивается вопрос: и что же вы тогда намерены делать, господа американские представители?

Рубио дал понять, что если Россия согласилась продолжать переговоры, значит, наверное, по логике вещей Кремль хочет добиться какого-никакого результата.

Насколько они в этом искренни, это уже лирика. Подобные формулировки не очень соотносятся с реальной политикой. Но если процесс полностью зайдет в тупик, то тогда, как говорил ранее Дональд Трамп, придется вводить жесткие санкции и начинать поставки оружия Украине. Однако в данный момент Белый дом избегает жесткой риторики в адрес Российской Федерации, а даже наоборот не скупится на положительные оценки. В отличие, к слову сказать, от Украины. Но где гарантия, что все это враз не поменяется? Нет таких гарантий.

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Дмитрий Дризе