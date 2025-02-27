Презентация электрокара SU7 Ultra вызвала резкие колебания акций Xiaomi

Корпорация Xiaomi официально представила сегодня, 27 февраля, спортивный электроседан SU7 Ultra, впервые показанный еще в октябре прошлого года. Компания позиционирует его как автомобиль класса люкс, который уже установил несколько рекордов, включая успех на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе.

Как заявили в компании, круг на трассе SU7 Ultra прошел за рекордное время 6 мин. 46,874 сек., что делает его «самым быстрым четырехдверным автомобилем» в мире. Как сообщается, электрокар будет продаваться по цене 530 тыс. юаней (6,3 млн руб.). Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь выразил уверенность в том, что компания добьется поставленной цели — продать 10 тыс. SU7 Ultra в 2025 году.

В ожидании презентации на фондовой бирже Гонконга акции Xiaomi Corp. на какое-то время взлетели до рекордного уровня HK$58,70 — правда, затем резко упали на 8,4%, а закончили торги с понижением на 5,68%.

Виктор Хрусталев