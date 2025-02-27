Пермский край занял 11 место в РФ по подключению организаций к «Пушкинской карте»

На 1 февраля 2025 года в Пермском крае оформлено более 188,5 тыс. «Пушкинских карт». По данным пресс-службы регионального правительства, своим правом на участие в проекте воспользовались более 74% молодых людей региона. Министр культуры Прикамья Алла Платонова обозначила, что в 2025 году количество пользователей «Пушкинской карты» должно вырасти до 90%. Рост количества мероприятий составит не менее 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно реестру Министерства культуры РФ в Пермском крае к программе подключены все муниципальные образования. Так, на сегодняшний день Прикамье занимает 11 место в России по подключению организаций культуры к проекту. Всего за 2024 год было проведено более 12 тыс. мероприятий для владельцев «Пушкинской карты». На них реализовано порядка 334 тыс. билетов, получено 166 млн руб. выручки. Рост числа проданных билетов составил 37% по отношению к показателям 2023 года.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что программа «Пушкинская карта» нацелена на реализацию государственной молодежной политики и дает учреждениям культуры края получить дополнительную господдержку. Он подчеркнул, что у муниципалитетов Прикамья есть все возможности для реализации проекта. «Главам тех территорий, где программа реализуется недостаточно активно, необходимо усилить работу по этому направлению», — отметил глава региона.

Лидер среди популярных у молодежи учреждений культуры за 2024 год — Кунгурский Центр культуры и досуга. На его мероприятия по «Пушкинской карте» было продано порядка 7,6 тыс. билетов. Культурно-досуговый центр в Кудымкаре по молодежной программе посетили более 8,2 тыс. молодых людей. Центр развития культуры в Кочево принял порядка 3,3 тыс. молодых гостей.

Напомним, у всех граждан в возрасте от 14 до 22 лет есть возможность стать участником программы и оформить «Пушкинскую карту», с помощью которой можно оплачивать посещение театров и музеев, выставок и концертов, кино и других культурных событий. Номинал карты – 5 тыс. руб.