Первый пациент с болезнью Фабри начал получать лечение отечественным препаратом

Первый пациент с болезнью Фабри начал получать лечение препаратом «Фабагал» российского производства, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании-производителя «Петровакс фарм». Первая партия препарата «Фабагал» была выпущена на рынок в феврале.

«Это первый случай в истории российской медицины, когда препарат для лечения редкой болезни был полностью воссоздан в нашей стране. Его применение позволит обеспечить терапией почти в два раза больше пациентов благодаря более низкой цене»,— отметили в компании.

Болезнь Фабри — редкое генетическое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ. При заболевании страдают практически все системы органов. У многих наблюдаются боли в кистях и стопах, кожные воспаления, нарушение потоотделения, поражения центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Препарат «Фабагал» применяется для лечения болезни Фабри в мировой практике более десяти лет. В 2023 году препарат зарегистрировали в России, а с 2024 года лекарство стали производить в стране по полному циклу. Локализацией препарата компания «Петровакс фарм» занимается совместно с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В сентябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала предельную отпускную цену на «Фабагал» — 110 980 руб. за флакон. В компании сообщали, что это на 40% ниже зарегистрированной цены на аналогичный препарат.

Полина Мотызлевская