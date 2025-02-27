В Карачаево-Черкесии достроили новую школу после прокурорской проверки
В Малокарачаевском районе в селе Учкекен полностью закончили строительство школы №7 имени Узденова. Несмотря на то, что учреждение в эксплуатации с прошлого года, застройщика обязали завершить все работы после его открытия, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.
Фото: Прокуратура Карачаево-Черкесской республики
«Возведение школы для 960 детей началось в 2022 году, имелись сложности с выполнением работ в срок, в связи с чем прокуратурой организовано надзорное сопровождение исполнения застройщиками контрактных обязательств»,— говорится в сообщении ведомства.
В отношении недобросовестного подрядчика уже применены меры прокурорского реагирования. Его привлекут к административной ответственности.