В Карачаево-Черкесии достроили новую школу после прокурорской проверки

В Малокарачаевском районе в селе Учкекен полностью закончили строительство школы №7 имени Узденова. Несмотря на то, что учреждение в эксплуатации с прошлого года, застройщика обязали завершить все работы после его открытия, сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Карачаево-Черкесской республики Фото: Прокуратура Карачаево-Черкесской республики

«Возведение школы для 960 детей началось в 2022 году, имелись сложности с выполнением работ в срок, в связи с чем прокуратурой организовано надзорное сопровождение исполнения застройщиками контрактных обязательств»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении недобросовестного подрядчика уже применены меры прокурорского реагирования. Его привлекут к административной ответственности.

Николай Аксенов