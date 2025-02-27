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Нижегородские власти и ПСБ заинтересованы в строительстве жилья для ОПК

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с председателем ПСБ Петром Фрадковым перспективы развития сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одной из тем для обсуждения стала реализация жилищных проектов для работников оборонно-промышленного комплекса. В рамках программы ПСБ такое жилье уже строится в ряде регионов. В правительстве отметили высокий спрос на жилье в Сарове, Арзамасе и Дзержинске.

«Мы готовы включаться в работу над новыми инфраструктурными проектами и социально важными задачами, подходить к решениям системно с учетом региональных и городских особенностей», — подчеркнул Петр Фрадков.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области подготовило проект закона, позволяющего организациям ОПК получать земельные участки без торгов для строительства наемного жилья для работников. Депутаты областного заксобрания рекомендовали доработать законопроект.

Владимир Зубарев