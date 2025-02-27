Экс-директор МУП в Балахне получил три года колонии за присвоение 2,9 млн рублей

Балахнинский городской суд Нижегородской области вынес приговор бывшему директору муниципального унитарного предприятия Андрею Фролову и главному бухгалтеру Ольге Григоровой. Как сообщается на сайте суда, их обвинили в присвоении по ч.4 ст.160 УК РФ.

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Суд установил, что в 2021/22 годах фигуранты необоснованно получили средства предприятия в размере 2,9 млн руб. В ходе судебного разбирательства они полностью возместили причиненный бюджету ущерб.

Бывшего директора предприятия суд приговорил к трем годам реального лишения свободы, его пособницу — к трем годам условно.

Галина Шамберина