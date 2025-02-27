В 2024 году на Дону открылось 4 тысячи малых предприятий

По итогам 2024 году количество предприятий в области МСП в Ростовской области выросло на 4 тыс. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число сотрудников малых и средних предприятий увеличилось на 62 тыс. человек. К началу 2025 года 356 тыс. жителей Ростовской области зарегистрировались в качестве самозанятых.

Пятилетний срок действия нациогального проекта «Малое и среднее предпринимательство» завершился. В 2025 году на Дону приступили к реализации нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в текущем году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе будет выделено почти 10 млрд руб. на ремонт 400 км. дорог.

Дмитрий Ковалевский