Новая скоростная электричка прибыла из Сириуса в Сухум 27 февраля

Около 100 пассажиров прибыли в Сухум финальным тестовым рейсом новой скоростной электрички из Сириуса. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

По информации Министерства транспорта и энергетики Абхазии, это уже третий тестовый рейс на этом маршруте.

«Ранее из Сочи в Сухум было совершено два тестовых рейса, сегодняшний — финальный. На нем приехали в Сухум около 100 пассажиров. Ожидается, что регулярные рейсы Сириус — Сухум начнутся с 1 мая»,— сообщили агентству в Минтрансэнерго Абхазии.

Время в пути составит 3 часа 20 минут. Стоимость билета — 380 руб., что в три раза дешевле, чем на «Ласточку». Поезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром, а возвращаться в вечернее время.

Мария Удовик