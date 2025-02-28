«Пикник», мюзикл «Тайна третьей планеты» и «Мелочи жизни»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступит певец Стас Пьеха и группа «Пикник» с программой «Один на один», на которой представят новый одноименный альбом. В музеях можно посетить экскурсию, посвященную Владиславу Листьеву, увидеть графику Эриха Борхерта и погрузиться в сюрреалистические миры Сурена Хондкаряна. В театрах — сходить на спектакли «Кабаре Галич», посвященный творчеству советского драматурга и киносценариста Александра Галича, «Примадонны» с Мирославой Карпович и на премьеру — «Тайна третьей планеты». А в кино — посмотреть новый фильм Тима Милантса «Мелочи жизни». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Стас Пьеха во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец Стас Пьеха во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 1 марта на сцену выйдет группа Tropical Winds, которая исполняет музыку в латиноамериканских стилях: ча-ча-ча, румба, самба, фокстрот, — а также классические джазовые произведения. Всего в ансамбле — более чем 20 музыкантов. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

В киноконцертном театре «Космос» 7 марта выступит певец Стас Пьеха. Исполнитель известен по таким песням, как «Не вставай на колени», «Я и ты», «Ты грустишь», «Летали над землей», «Счастье», «На ладони линия», «Думать о ней» и многим другим. Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Пикник"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Группа "Пикник"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» 7 марта состоится концерт группы «Пикник» «Один на один». Коллектив представит новый одноименный альбом, а также исполнит свои известные песни, такие как «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие. Стоимость билета — от 2,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Персональная выставка художника Алексея Рыжкова в Музее Миши Брусиловского

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Выставки

В галерее «Ателье» 28 февраля открылась выставка художника из Гаваны Клаудир Карбера «Кукитас». Это кубинский сленг, который обозначает бумажных куколок, для которых девочки сначала рисуют и вырезают одежду, а потом наряжают свои игрушки. Художник родился в 1983 году и с раннего возраста был погружен в культурную жизнь столицы Кубы с ее различными течениями, сформировался как художник-самоучка. Его первые работы — хрупкие воздушные женские силуэты — появились во время учебы в арт-школе Гаваны, когда он увлекся дизайном одежды. Выставка продолжит работу до 30 марта, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Владислав Листьев в своем рабочем кабинете в телецентре "Останкино"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Телеведущий Владислав Листьев в своем рабочем кабинете в телецентре "Останкино"

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 1 марта в рамках цикла «Люди в обстоятельствах» пройдет экскурсия, посвященная одному из самых популярных тележурналистов 1990-х годов Владиславу Листьеву. Он стоял у истоков таких программ, как «Поле чудес», «Тема», «Звездный час», «Час пик» и других. 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в Москве, в подъезде жилого дома на ул. Новокузнецкая. На момент убийства Листьев занимал пост генерального директора ОРТ. Убийство стало одним из наиболее громких в России и не раскрыто до сих пор. Экскурсия предлагает осмыслить радикальные перемены в фигуре тележурналиста 1990-х годов через рассказ о личности и творчестве Влада Листьева. Стоимость билета на нее — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки "Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки "Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 2 марта состоится открытая кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника». На выставке представлено наследие малоизученного художника Эриха Борхерта (1907–1944), выпускника знаменитой немецкой школы архитектуры Баухауз, чья профессиональная реализация пришлась на 1930-е годы и была связана с Москвой. Экскурсанты познакомятся со станковыми, во многом камерными рисунками, которые отсылают к модернизму. Стоимость полного билета на экскурсию — 400 руб.

В Музее андеграунда 6 марта откроется выставка «От первых выставок андеграунда конца 1980-х до Музея: сюрреалистические миры Сурена Хондкаряна». Художник Сурен Хондкарян родился в 1955 году в Москве, участвовал в создании неформального объединения художников «Сурикова, 31». Его работы выполнены в стиле метареализма и сюрреализма, они наполнены загадочными смыслами. Каждая серия художника разных лет имеет определенную философскую тематику и концептуальные рамки. На выставке будут представлены живописные серии Хондкаряна не только последних лет, но и его ранняя живопись 1980-х и 1990-х, где он пробует себя в более крупном формате. Экспозиция продолжит работу до 27 апреля. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Маховиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Актер Сергей Маховиков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спектакли

В кинозале Ельцин-центра 2 марта покажут спектакль «Кабаре Галич», посвященный творчеству советского драматурга и киносценариста Александра Галича. В начале 1960-х годов он начал писать стихотворения и исполнять их под гитару, став голосом своей эпохи. Александр Галич прошел через изгнание и эмиграцию, а сейчас признан классиком российского искусства. Двенадцать его песен в обработке Юлии Яковлевой прозвучат в исполнении Яны Кузиной (Воронежский камерный театр). Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 3 марта покажут спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Три поколения звезд российского кино и театра исполнят лиричную, трогательную и одновременно смешную историю любви, измены и прощения. В ролях: Раиса Рязанова, Александр Пашутин, Мария Голубкина, Ольга Прокофьева, Сергей Маховиков и другие. Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ольга Хохлова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Актриса Ольга Хохлова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 4 марта представят спектакль «Примадонны» — комедию, вдохновленную кинохитом 1950-х годов «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в главной роли. Главные герои спектакля Лео Кларк и Джек Гейбл — незадачливые актеры, которые зарабатывают себе на жизнь, играя за очень маленькие гонорары в провинциальных театрах сценки из Шекспира. Однажды появляется шанс изменить судьбу: они узнают, что престарелая миллионерша разыскивает пропавших много лет назад племянниц, чтобы передать им все свои деньги. Обладаю актерскими способностями, Джек и Лео решают обмануть старуху и стать миллионерами. Однако в последний момент все начинает идти не по плану. В ролях: Александр Якин, Мирослава Карпович, Тимур Еремеев, Ольга Хохлова, Никита Заболотный, Сергей Федюшкин, Маруся Фурсенко, Дмитрий Морозов. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 5 и 6 марта представят новый спектакль «Тайна третьей планеты» по мотивам повести Кира Булычева «Путешествие Алисы». Мюзикл станет своеобразным приглашением в космическое путешествие под музыку Александра Зацепина. Зрителей ждет история о гениальном изобретателе профессоре Селезневе, его жене Кире — чемпионке по космическим единоборствам, обаятельном Громозеке, предусмотрительном механике Зеленом, роботе Чарлике, пиратах Крыс и Весельчак У и отличающейся умом и сообразительностью Птицей Говорун. Режиссер-постановщик мюзикла — Сергей Пантыкин. Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ирина Алферова

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Актриса Ирина Алферова

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

На сцене Дворца культуры железнодорожников 6 марта представят авантюрную комедию «Самая-самая» по мотивам одноименной французской пьесы Дорена. Герои Роксана и Матье неожиданно встречаются в парижском метро и, глядя друг другу в глаза, понимают, что все их совместное прошлое — редкая история любви. Проснувшееся чувство кардинально меняет жизнь героев и расставляет все на круги своя. В ролях: Ирина Алферова, Игорь Бочкин, Илья Соколовский, Денис Мошкин. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 3 по 9 марта показывают фильм Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето». По сюжету, в поселок после долгого отсутствия приезжает молодой человек 27 лет — Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима, которому только 17 лет. Кеша возвращается после тюрьмы и хочет простого — найти какую-нибудь работу, подкопить денег и потом решать, что делать дальше. Тима оканчивает школу и мечтает поступить в институт на «бюджет». Он на высокие баллы сдает вступительные, а Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но в один момент все меняется — Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Похитив золото, он пускается в бега вместе с младшим братом. В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 6 марта покажут новый фильм Тима Милантса «Мелочи жизни» на английском языке с русскими субтитрами. События фильма разворачиваются в Ирландии 1985 году, накануне Рождества. Скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг неожиданно становится свидетелем страшных событий за стенами местного католического монастыря. Чтобы восстановить справедливость, ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева