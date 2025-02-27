Инвестиции углубились в религию

В России появится специализированная инвестиционная платформа исламского финансирования. Ее созданием занимается компания «Единые банковские технологии», пишет издание «Ведомости». Все инструменты на платформе будут соответствовать определенным стандартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Несмотря на то, что это проект светский, а не религиозный, все-таки предусмотрены довольно строгие ограничения, пояснил эксперт по исламскому банкингу Рашид Низамеев: «Первое ограничение в том, что они не инвестируют в некоторые виды деятельности. Например, связанные с алкоголем, с азартными играми, с производством свинины. Это ограничения этического характера. Кроме того, они не могут инвестировать через сделки, в которых предусмотрено получение ссудного процента, аналоги депозитов или банковских кредитов тоже запрещены.

Там есть несколько договоров. Во-первых, купля-продажа актива с рассрочкой, то есть если компания или физлицо приходит в обычный банк, как правило, за кредитом, то в такую компанию клиент приходит за активом. Получается, что компания просто покупает ему этот актив и перепродает с наценкой, и финансовый результат закладывается в наценку. В правовом поле это называется товарный кредит, когда под товар дается рассрочка. Второй момент — это лизинг. Может быть так, что в какой-то ситуации заемщику, так скажем, в условия исламской финансовой компании это может показаться интереснее, может, наценка пониже».

Ведение бизнеса по стандартам исламского банкинга и инвестирования практически всегда сложнее, чем с использованием классических инструментов. Вряд ли это получит широкое распространение, говорит инвестор, работающий в России и Казахстане, Сергей Гришин: «Если взять пример казахов, у которых история с исламским финансированием работает не очень, просто потому, что, как мне кажется, это не очень понятный инструмент для самих мусульман, который предполагает в принципе иную философию инвестирования.

Когда приходит к тебе человек, условно, в лизинг и говорит, мол, дайте мне пять КамАЗов по принципу исламского финансирования. Вы оцениваете их в 100 млн руб., а у него капитал 1 млрд руб. Поскольку давать в долг там нельзя, вы становитесь партнером этого человека фактически. Поделите компанию по принципу 10% и 90%. Соответственно, если в результате работы этих самосвалов компания что-то заработала, вы делите это согласно долям. Если не заработала, то несете совместные убытки. Проблема в том, что не все готовы быть партнерами. То есть одно дело, когда вы принесли деньги в банк, положили на депозит, а тут надо быть партнерами с людьми, брать на себя определенные риски».

Число потенциальных потребителей услуг исламского банкинга в России доходит до 7 млн человек, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А общий объем рынка, по его оценке, в перспективе способен дойти до 1 трлн руб.

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Светлана Белова