Инвестиции углубились в религию
Какие механизмы будут использоваться для исламского банкинга в России
В России появится специализированная инвестиционная платформа исламского финансирования. Ее созданием занимается компания «Единые банковские технологии», пишет издание «Ведомости». Все инструменты на платформе будут соответствовать определенным стандартам.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Несмотря на то, что это проект светский, а не религиозный, все-таки предусмотрены довольно строгие ограничения, пояснил эксперт по исламскому банкингу Рашид Низамеев: «Первое ограничение в том, что они не инвестируют в некоторые виды деятельности. Например, связанные с алкоголем, с азартными играми, с производством свинины. Это ограничения этического характера. Кроме того, они не могут инвестировать через сделки, в которых предусмотрено получение ссудного процента, аналоги депозитов или банковских кредитов тоже запрещены.
Там есть несколько договоров. Во-первых, купля-продажа актива с рассрочкой, то есть если компания или физлицо приходит в обычный банк, как правило, за кредитом, то в такую компанию клиент приходит за активом. Получается, что компания просто покупает ему этот актив и перепродает с наценкой, и финансовый результат закладывается в наценку. В правовом поле это называется товарный кредит, когда под товар дается рассрочка. Второй момент — это лизинг. Может быть так, что в какой-то ситуации заемщику, так скажем, в условия исламской финансовой компании это может показаться интереснее, может, наценка пониже».
Ведение бизнеса по стандартам исламского банкинга и инвестирования практически всегда сложнее, чем с использованием классических инструментов. Вряд ли это получит широкое распространение, говорит инвестор, работающий в России и Казахстане, Сергей Гришин: «Если взять пример казахов, у которых история с исламским финансированием работает не очень, просто потому, что, как мне кажется, это не очень понятный инструмент для самих мусульман, который предполагает в принципе иную философию инвестирования.
Когда приходит к тебе человек, условно, в лизинг и говорит, мол, дайте мне пять КамАЗов по принципу исламского финансирования. Вы оцениваете их в 100 млн руб., а у него капитал 1 млрд руб. Поскольку давать в долг там нельзя, вы становитесь партнером этого человека фактически. Поделите компанию по принципу 10% и 90%. Соответственно, если в результате работы этих самосвалов компания что-то заработала, вы делите это согласно долям. Если не заработала, то несете совместные убытки. Проблема в том, что не все готовы быть партнерами. То есть одно дело, когда вы принесли деньги в банк, положили на депозит, а тут надо быть партнерами с людьми, брать на себя определенные риски».
Число потенциальных потребителей услуг исламского банкинга в России доходит до 7 млн человек, заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А общий объем рынка, по его оценке, в перспективе способен дойти до 1 трлн руб.
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