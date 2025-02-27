Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали до 10 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 54-й сессии одобрили увеличение капитала регионального Фонда развития промышленности до 10 млрд руб. для поддержки предприятий реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это точечные инвестиции, которые являются важной составляющей успеха, дают возможности сохранять предприятия и, самое главное, развивать производства»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, глава Кубани сообщил о выделении 350 млн руб. на субсидии промышленным предприятиям для финансирования затрат по производству импортозамещающей продукции.

Краевой Фонд микрофинансирования также получит дополнительные ресурсы — 100 млн руб. для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства. В результате общая капитализация этого фонда достигнет 3,6 млрд руб.

Анна Гречко