В Оренбуржье комбинаты питания хранили просроченные продукты для вуза и школ

В Оренбургской области три организации, поставляющие питание для учебных заведений, уличены в нарушениях санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства. Речь идет об ООО «Комбинат питания №1», АО «КШП "Огонек"», а также структурном подразделении Оренбургского госуниверситета, готовящего еду для вуза. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Проверка показала, что организации нарушали условия хранения продуктов питания, а внутренняя отделка их складов и производственных помещений «не позволяет выполнять качественную обработку поверхностей». Кроме того, найдены продукты с истекшим сроком годности.

Помимо этого, в морозильных камерах «КШП "Огонек"» и структурного подразделения вуза была найдена мясная продукция без сопроводительных ветеринарных документов. В связи с этим в отношении руководства организаций были возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ) и ветеринарно-санитарных правил заготовки и хранения мяса (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ).

Георгий Портнов