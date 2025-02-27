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В Нижнем Новгороде для «Лыжни России» не хватило снега

Главный старт «Лыжни России» в Нижнем Новгороде отменили

Запланированный на 1 марта главный старт гонки «Лыжня России-2025» отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий. Для нормального проведения соревнований в полях у поселка Окский берег не хватило снега.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Володарском, Уренском, Сергачском, Павловском, Семеновском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в городах Бор и Выкса соревнования состоятся 2 и 9 марта. В 17 муниципалитетах старты «Лыжни России» уже прошли.

Вместо гонки в полях жителям Нижнего Новгорода 1 марта предлагают посетить «Нижегородский лыжный фестиваль - 2025» на Щелоковском хуторе.

Андрей Репин