В Нижнем Новгороде для «Лыжни России» не хватило снега
Главный старт «Лыжни России» в Нижнем Новгороде отменили
Запланированный на 1 марта главный старт гонки «Лыжня России-2025» отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий. Для нормального проведения соревнований в полях у поселка Окский берег не хватило снега.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Володарском, Уренском, Сергачском, Павловском, Семеновском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в городах Бор и Выкса соревнования состоятся 2 и 9 марта. В 17 муниципалитетах старты «Лыжни России» уже прошли.
Вместо гонки в полях жителям Нижнего Новгорода 1 марта предлагают посетить «Нижегородский лыжный фестиваль - 2025» на Щелоковском хуторе.