В Нижнем Новгороде для «Лыжни России» не хватило снега

Запланированный на 1 марта главный старт гонки «Лыжня России-2025» отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий. Для нормального проведения соревнований в полях у поселка Окский берег не хватило снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Володарском, Уренском, Сергачском, Павловском, Семеновском, Починковском и Воротынском муниципальных округах, в городах Бор и Выкса соревнования состоятся 2 и 9 марта. В 17 муниципалитетах старты «Лыжни России» уже прошли.

Вместо гонки в полях жителям Нижнего Новгорода 1 марта предлагают посетить «Нижегородский лыжный фестиваль - 2025» на Щелоковском хуторе.

Андрей Репин