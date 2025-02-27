В Зеленокумске две женщины пострадали при попытке потушить пожар в пристройке

В Зеленокумске на улице Артезианской две женщины самостоятельно пытались потушить горевшую пристройку. В результате обе получили ожоги и были отправлены местную больницу, сообщили пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ставропольского края Фото: МЧС Ставропольского края

По словам спасателей хозяйки участки почувствовали запах гари и обнаружили пожар в одной из хозпостроек. Справиться с огнем у женщин не получилось, пламя стремительно росло.

По версии специалистов все произошло из-за халатности хозяев. В гараже находился отопительный котел, возле него из-за высокой температуры загорелся матрас.

Пламя на площади 10 кв. м потушили 6 огнеборцев МЧС Ставрополья и 2 единицы техники.

Николай Аксенов