«Биннофарм Групп» вошла в топ-3 рейтинга влиятельности фармацевтических компаний

Компания «Биннофарм Групп» заняла третье место среди российских производственных компаний, улучшив свою позицию на пять строк по сравнению с предыдущим годом, в ежегодном рейтинге газеты «Фармацевтический вестник» за 2024 год. Кроме того, препарат Кагоцел®, находящийся под управлением «Биннофарм Групп», вошел в топ-10 в номинации «Безрецептурный препарат». Объявление победителей состоялось 26 февраля в торжественной обстановке, на праздновании 31-й годовщины издания газеты.



Рейтинг составлен по итогам опроса, который проводился среди 240 респондентов, включая медицинских работников, представителей аптечных сетей, дистрибьюторов, сотрудников отраслевых ведомств, а также представителей научного сообщества из 61 города. Рейтинг «Фармвестника» проводится ежегодно, начиная с 1998 года.

«Фармацевтический вестник» — ведущая еженедельная информационно-аналитическая газета для специалистов российского фармацевтического рынка. Издается с 1994 года, является единственным изданием на рынке, которое охватывает всю товаропроводящую цепочку фармотрасли. Газета входит в топ-10 специализированных сайтов медицинской и фармацевтической тематики по версии «Медиалогии».

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