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На Ставрополье прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре

В Прикубанском районе Ставропольского края прокуратура проводит проверку обстоятельств пожара в многоквартирном доме в поселке Майском, где погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Фото: МЧС Ставропольского края

Фото: МЧС Ставропольского края

«После детального изучения собранных материалов будут установлены причины и условия произошедшего. Дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности»,— заявили в пресс-службе прокуратуры.

Николай Аксенов

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