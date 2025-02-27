На Ставрополье прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре
В Прикубанском районе Ставропольского края прокуратура проводит проверку обстоятельств пожара в многоквартирном доме в поселке Майском, где погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии.
Фото: МЧС Ставропольского края
«После детального изучения собранных материалов будут установлены причины и условия произошедшего. Дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности»,— заявили в пресс-службе прокуратуры.