Дело о втором банкротстве экс-депутата заксобрания начнут рассматривать в апреле

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению заявление местной налоговой службы №24 о банкротстве экс-депутата заксобрания и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Согласно картотеке суда, рассмотрение дела назначено на 16 апреля. Заявление было подано еще в конце прошлого года, но оно было оставлено судом без движения из-за неоплаты пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов с сайта суда, долг господина Нелюбина составляет более 27,8 млн руб.

Напомним, арбитражный суд рассматривал дело о банкротстве Владимира Нелюбина. На декабрь 2016 года его задолженность перед реестровыми кредиторами составила более 2,84 млрд руб. Процедура первого банкротства господина Нелюбина была завершена весной прошлого года. При этом суд не освободил его от выплаты долгов перед ФНС, которые на тот момент превышали 31 млн руб.