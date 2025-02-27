В пиар-службе ВСМПО-АВИСМА появится еще один выходец из Перми

Редактор и ведущая новостей «РБК-Пермь» Ксения Бажутина трудоустроится в корпорации ВСМПО-АВИСМА. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в корпорации, она станет руководителем корпоративных медиа. В Березниках у корпорации есть газета «Металлург», корпоративное телевидение и ряд социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В пиар-службе корпорации ВСМПО-АВИСМА уже работают двое PR-менеджеров из Пермского края: директор по связям с общественностью «ВСМПО-Ависма» Екатерина Вожегова, ранее работавшая в холдинге «Уралхим», замдиректора по связям с общественностью корпорации Станислав Шубин (бывший пресс-секретарь губернатора).

В «РБК-Пермь» сообщили, что Ксения Бажутина покидает пост 5 марта.