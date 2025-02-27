Прокурором Когалыма назначен Андрей Скрынников

Генеральный прокурор Игорь Краснов назначил Андрея Скрынникова на должность прокурора Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра), сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа

«В органы прокуратуры автономного округа принят в 2014 году и назначен на должность помощника прокурора Сургутского района», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в Югре с 2017 по 2023 год Андрей Скрынников работал в должности прокурора отдела по надзору за следствием, дознавателем в полиции, федеральной службе судебных приставов и в МЧС. Впоследствии он занял пост зампрокурора Кондинского района. С 2023 года получил должность зампрокурора Сургута.

Ранее прокурором Когалыма был Алексей Горбунов. Он занимал этот пост с 2020 года.

Мария Шараева