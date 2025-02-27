На Урале в 2025 году построят 51 социальный и инфраструктурный объект

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 51 социального и инфраструктурного объекта, которые будут строиться и проектироваться в регионе в этом году, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Государственная программа была утверждена на заседании правительства 27 февраля. Общий объем финансирования программы составляет 24,5 млрд руб.

В программу включены строительство школ, детских садов, поликлиник, спорткомплексов, домов культуры, пожарных депо и коммунальных сооружений. Около 16 объектов будут построены с привлечением федеральных субсидий в сферах здравоохранения, образования и спорта.

В течение года будет вестись проектирование и строительство 15 школ, две из которых планируется ввести в эксплуатацию в конце года. Кроме того, запланировано строительство детского сада в микрорайоне Новокольцовский и в Уральской загородной образовательной резиденции в селе Кашино.

В сфере здравоохранения ведется строительство девяти объектов, в том числе семи зданий для детских и взрослых поликлиник в Арамиле, Артемовском, Березовском, Екатеринбурге, Реже и Серове.

В госпрограмму включены семь спортивных комплексов и четыре здания для учреждений культуры.

Полина Щуцкая