В Самаре из ТЦ эвакуированы 400 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в здании самарского торгово-развлекательного комплекса Letout днем в четверг, 27 февраля. Сообщение о происшествии в Кировском районе на Московском шоссе 18 км, 25б, поступило на пульт оперативных служб в 15:21 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подразделения выехали на место и установили, что пожарная сигнализация в ТРК сработала ложно. Для безопасности из здания торгово-развлекательного комплекса эвакуировали 400 человек.

Георгий Портнов