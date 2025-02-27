Белоусов поздравил Центр спецназа с присвоением наименования «гвардейский»

Министр обороны Андрей Белоусов в День Сил специальных операций посетил Центр специального назначения. Он лично поздравил военнослужащих с присвоением наименования «гвардейский», а также прикрепил знак отличия — георгиевскую ленту — на боевое знамя центра, сообщает Минобороны.

«Присвоение центру почетного наименования "гвардейский" — это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом»,— сказал на награждении господин Белоусов.

Также он вручил госнаграды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в зоне военной операции. Вместе с ним в мероприятии участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. После награждения глава Минобороны возложил цветы к памятнику специалистам Сил специальных операций.

Силы специальных операций (ССО) — соединения, части и подразделения в вооруженных силах, предназначенные для выполнения специальных задач для защиты интересов России как внутри страны, так и за рубежом. В России День ССО отмечают ежегодно 27 февраля. Президент Владимир Путин объявил этот день праздничным в 2015 году.