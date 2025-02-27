В ставропольское виски инвестируют 500 млн рублей

Производство запустят на базе Буденновского завода, который был приобретен компанией частной компанией в июле прошлого года. Предприятие будет заниматься производством дистиллятов из различного сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на производителя.

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На заводе также увеличили парк бочек, закупив емкости из белого американского дуба, использовавшиеся для выдержки бурбонов. Объем производства вискового дистиллята на новой винокурне, собственник оценивает в 1 млн декалитров.

По данным РБК на декабрь прошлого года, доход бюджета Ставропольского края от акцизов на алкоголь увеличился до 4 млрд руб., что на 19% больше показателя 2023 года.

Николай Аксенов