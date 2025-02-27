В Ижевске задержали подозреваемую в организации наркопритона в своем доме

В Ижевске задержали 36-летнюю местную жительницу по делу об организации наркопритона в своей квартире на ул. Буммашевской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие считает, что в период с октября 2024 года по январь 2025 года женщина предоставляла жилье наркоманам и совместно с ними употребляла наркотики. В ходе обыска полицейские обнаружили предметы для употребления запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по факту организации притона, также составлены административные протоколы на подозреваемую и троих ее гостей за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.