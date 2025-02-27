Подрядчика в Шахтах уличили в мошенничестве при ремонте дороги

Уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников компании-подрядчика из Шахт возбудили по статье «Мошенничество». По информации пресс-службы УФСБ, они похитили 950 млн руб. при выполнении ремонта дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Армила». Компания занималась реконструкцией участка ул. Советской в период с сентября 2021 годо по декабрь 2023 года. При этом неизвестные лица из числа сотрудников «Армилы» мошенническим путем присвоили деньги, выделенные МКУ «Департамент городского хозяйства» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Дмитрий Ковалевский