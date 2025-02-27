Бренд Viva La Vika кастомизирует подвески в виде фигурок питомцев

Ювелирная компания предлагает изготовить подвеску в виде любимого шпица, той-терьера или ши-тцу. Персональный заказ оформляется на сайте бренда: достаточно отправить фотографию любимого питомца и подождать примерно две недели. Кулон выполняется вручную из итальянского стекла. В целом он выглядит мультяшным, но при этом детально проработанным, практически точной копией домашнего любимца. Дизайнеры Viva La Vika индивидуально подбирают цвет и форму в стремлении добиться портретного сходства, поэтому заказчик получает свою уникальную подвеску-шарм. Украшение доступно в нескольких вариантах: на жемчужной нити, паракорде, цепочке с шариками, а также в виде сережек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Следующая фотография 1 / 8 Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika Фото: Viva La Vika