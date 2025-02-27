Зарплаты в сфере строительства и недвижимости выросли на 25% в Удмуртии за год

В Удмуртии на 25% увеличились предлагаемые зарплаты в сфере строительства и недвижимости за год, в январе-феврале среднее значение составляло 83,3 тыс. руб. в месяц. По данным аналитиков hh.ru, республика занимает 13-е место в ПФО по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Спрос на кадры в этой сфере в Удмуртии за год вырос на 5%. За первые два месяца 2025 года работодатели открыли около 2,5 тыс. вакансий в строительстве и недвижимости. В ПФО в целом количество вакансий в этой сфере увеличилось на 13%.

Несмотря на рост зарплат и спроса на специалистов, острой нехватки кадров в регионе не наблюдается. Уровень конкуренции составляет 4,4 резюме на вакансию.