Житель Мышкина угрожал фельдшеру скорой бензопилой

В Мышкинском районе суд вынес приговор местному жителю, который угрожал фельдшеру бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Надзорное ведомство по факту обращения фельдшера провело проверку и выяснило, что в ноябре на вызов к местному жителю приехала скорая помощь. «Пациент» был сильно пьян, медицинскую помощь ему не оказывали «в связи с отсутствием показаний». Брат пациента закрыл дверь в квартиру и начал агрессивно себя вести.

«Высказывал в адрес фельдшера угрозы причинения вреда с использованием бензопилы, кидал предметы интерьера. Медицинский работник воспринимал угрозы реально, опасался за свою жизнь, вынужден был самостоятельно открывать дверь посторонними предметами»,— рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство настояло на возбуждении дела по статье «Угроза убийством». В результате рассмотрения дела судом местному жителю назначено ограничение свободы на шесть месяцев.

Алла Чижова