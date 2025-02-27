Рост выручки донских IT-компаний составит 35% в 2025 году

Средний рост выручки IT-компаний Ростовской области за последние три года составил 34%. В 2025 году ожидается сохранение темпов роста в диапазоне 25%-35%. Об этом управляющий ООО «РнД Софт» (RNDSOFT) Роман Забродин сообщил в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперт отметил, что главной проблемой региональных IT-компаний в настоящее время является снижение прибыли, вызванное инфляцией. По его словам, фирмы вынуждены прилагать значительные усилия, чтобы сохранить текущее положение.

Роман Забродин добавил, что сейчас в IT существует три основных направления — продуктовая, аутсорс и аутстаф модели разработки ПО.

Анна Анисова