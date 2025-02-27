Депутаты Кунгурской думы отказались отправлять главу в отставку

Депутаты Кунгурской думы оставили представление местной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы округа Вадима Лысанова без удовлетворения. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете. По версии надзорного органа, господин Лысанов допустил в своей деятельности конфликт интересов и таким образом нарушил антикоррупционное законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

Вадим Лысанов является одним из наиболее опытных муниципальных политиков. Он руководит Кунгурским муниципальным районом с 2011 года. В 2020-м при поддержке региональных властей возглавил Кунгур и занялся объединением поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета. С конца января 2023-го господин Лысанов также является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.