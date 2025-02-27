Эксперты Аналитического центра Домклик изучили ипотечные сделки Сбербанка, реализованные через этот ресурс в январе, и рассказали о сроках реализации квартиры на вторичном рынке в крупнейших регионах.

Быстрее всего продаются квартиры в Ростовской области — за 58 дней, дольше всего в Волгоградской — 140 дней.

Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке Воронежа составил 87 дней. Это меньше общефедерального показателя. В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или 100 дней.

Показатель исчисляли от дня публикации объявления и даты отправки первого документа в банк. При этом аналитики прогнозируют, что после сезонного затишья на рынке недвижимости, в ближайшие месяцы длительность продаж опустится на уровень около 80 дней.