Расходы бюджета Кубани в 2025 году увеличили до 649 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили увеличение расходной части бюджета региона, доведя ее до 649 млрд руб. Основные дополнительные средства направят на социальную инфраструктуру и поддержку населения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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На строительство школ и детских садов добавлено 8,7 млрд руб., в результате общий объем финансирования в 2025 году составит 37,5 млрд руб. Власти планируют до конца года завершить строительство 12 школ и 21 детского сада.

Дополнительно выделен 1 млрд руб. на медицинскую инфраструктуру, общий бюджет на эти цели вырос до 20,2 млрд руб. В 2025 году регион продолжит строительство 17 поликлиник, а также планирует ввести в эксплуатацию 21 фельдшерско-акушерский пункт и 10 офисов врача общей практики.

На развитие спортивной инфраструктуры направят дополнительно 1,7 млрд руб., что увеличит финансирование отрасли до 6,7 млрд руб.

Также власти края расширили объем дорожного фонда. В планах на 2025 год — капитальный ремонт Тургеневского моста, реконструкция Западного обхода Краснодара и ремонт свыше 200 км дорог в регионе.

Вячеслав Рыжков