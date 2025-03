«Трамп видит в мирных переговорах выгодную возможность и будет ее использовать»

Шаги главы Белого дома по прекращению конфликта на Украине и его идея сокращения арсеналов ядерного оружия — вещи, с которыми большинство американцев согласны. И это поддерживает рейтинги одобрения Дональда Трампа. Таким мнением о последних событиях в американо-российских отношениях с корреспондентом «Ъ» в США Екатериной Мур поделился Мэттью Хох, заместитель директора Eisenhower Media Network — организации, объединяющей бывших военных, разведчиков и гражданских сотрудников органов национальной безопасности. Американский эксперт также рассказал о том, какие шансы и риски возникают для Европы в связи с пересмотром нынешним президентом США традиционных трансатлантических связей, как может выглядеть финальная сделка Москвы и Вашингтона по Украине и почему решить конфликт на Ближнем Востоке будет в разы сложнее, чем украинский.

До прихода в Eisenhower Media Network Мэттью Хох с 2010 по 2024 год работал экспертом Центра международной политики. В 2010 году был удостоен премии Риденаура «За правду» (Ridenhour Prize Recipient for Truth Telling), а в 2021 году — премии «Защитник свободы» от Комитета за республику (Defender of Liberty by the Committee for the Republic). В 2009 году Мэттью Хох ушел в отставку со своего поста сотрудника Государственного департамента в Афганистане в знак протеста против эскалации войны. До назначения в Афганистан он принимал участие в американской военной операции в Ираке: в 2004–2005 годах в провинции Салах-эд-Дин с группой Госдепартамента по восстановлению и управлению, а в 2006–2007 годах — в провинции Анбар в качестве командира роты корпуса морской пехоты.