«Открывали новое пространство в лучших традициях театральных капустников»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о переезде Московского еврейского театра в здание бывшего центра им. Всеволода Мейерхольда на Новослободской и выставочном проекте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Театр «Шалом» получил новую прописку в Москве. Точнее, уже вторую. Вообще, Московский еврейский театр существует с 1988 года. В последнее время, с тех пор как худруком театра стал Олег Липовецкий, и существенно обновился репертуар, билеты на спектакли даже на довольно удаленную от центра площадку на Варшавском шоссе раскупались чуть ли не за один день. Теперь часть представлений будет проходить в здании бывшего центра им. Всеволода Мейерхольда на Новослободской.

Под выставочные проекты в театре отданы довольно внушительные площади. И для временных экспозиций, и для долгоиграющей выставки, посвященной истории еврейского театра, начиная с истоков в эпоху Средневековья, появлению Государственного еврейского театра и далее еврейского драматического ансамбля и театра «Шалом», который считает себя продолжателем идей и традиций ГОСЕТа, основанного в 1920 году.

Зрители, поднимаясь по лестнице, ведущей в Большой зал, увидят инсталляции и скульптуры, графику и иллюстрации по мотивам художников-авангардистов. С Государственным еврейским театром сотрудничали и Марк Шагал, и Натан Альтман. Запомнились работы Александра Тышлера, Роберта Фалька, Любови Поповой. Интересная часть касается короля Лира в исполнении Соломона Михоэлса. Король Лир стал его главной ролью, причем сыгранной на идише. Посетители могут побывать в видеоинсталляционной гримерке артиста. Выставка подготовлена совместно с Бахрушинским театральным музеем. Концептуальное решение разработали моя давняя приятельница Мария Гадас, она сейчас главный куратор Еврейского музея, а также главный художник театра «Шалом» Наталья Шендрик. Наталья, кстати, и провела для меня индивидуальную экскурсию по новой выставке.

Поздравить новосельцев пришли руководители и актеры ведущих столичных театров. Открывали новое пространство в лучших традициях театральных капустников: громко и с музыкой. А еще с использованием специальной камеры, которая позволяла проецировать на большой экран действо на сцене, причем с эффектом множественных повторений, как в зеркале. Но о таких технических новинках (или прибамбасах?) вам куда более профессионально рассказывает Александр Леви в своей программе Hi-Tech.

Дмитрий Буткевич