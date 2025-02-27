В Нижнем Новгороде вспоминают Бориса Немцова

Импровизированный мемориал в память о бывшем губернаторе Нижегородской области Борисе Немцове появился в центре Нижнего Новгорода на Театральной площади 27 февраля. В этот день 10 лет назад он был убит в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Несколько лет после убийства экс-губернатора нижегородцы устраивали памятные митинги и шествия в центре города. Потом от проведения массовых мероприятий отказались, но фотографию Бориса Немцова на Театральной площади в день его смерти активисты устанавливают до сих пор.

Действующие чиновники и депутаты областного заксобрания, которые раньше работали с Борисом Немцовым в день его гибели предпочитают возлагать цветы к мемориальной доске на доме на улице Агрономическая. В этом доме жил бывший губернатор и его мать. Мемориальную доску по согласованию с гордумой Нижнего Новгорода установили и открыли в 2019 году.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 год. Позже он занимал посты министра топлива и энергетики РФ и первого заместителя председателя правительства РФ. В 1999/2003 годах был депутатом Госдумы РФ.

Андрей Репин