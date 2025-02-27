«Россети Тюмень» направили 1,9 млн рублей на плановый ремонт высоковольтной подстанции в Югре

Специалисты компании «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Сухой бор» в Югре. Стоимость технических мероприятий составила 1,9 млн рублей.



Подстанция 110 кВ «Сухой бор» обеспечивает электроэнергией порядка 2,5 тысяч жителей поселков Мулымья и Назарово, а также нескольких сел и деревень: Ушьи, Чантырьи, Шаима. Кроме того, от нее питается одно из крупнейших пригородных хозяйств региона.

На подстанции энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 20 МВА, провели техобслуживание 26 выключателей разного класса напряжения, устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Плановые мероприятия на питающем центре завершились высоковольтными испытаниями.

АО «Россети Тюмень»