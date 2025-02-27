«Вызов доминированию доллара»

Угроза введения США экспортных пошлин в отношении ЕС обсуждается по всему миру. И если в Европе и Америке говорят об угрозе мировой торговле и трансатлантическим отношениям, то представители «коллективного Юга» видят в зарождающейся мировой торговой войне благоприятные возможности для себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Дональд Трамп грозит ввести тарифы в 25% на товары из ЕС

Комментарии Трампа повышают вероятность широкой трансатлантической войны, которая может навредить и США, и европейским экономикам, а также нанести значительный ущерб и без того потрепанным дипломатическим связям между западными союзниками… Нападки Трампа в отношении ЕС произошли спустя два дня после того, как он принял в Белом доме французского президента Эмманюэля Макрона в рамках встречи, посвященной обсуждению торговых вопросов и мирных переговоров по Украине.

Угроза пошлин со стороны Трампа проверяет решимость ЕС

Решимость ЕС помериться силами со всей мощью Кремниевой долины пройдет испытание на прочность после того, как Дональд Трамп пригрозил отомстить за штрафы, наносящие ущерб крупнейшим компаниям Америки… Его жесткая позиция угрожает загнать в угол нового комиссара ЕС по конкуренции Терезу Риберу, которая рисковала своей репутацией, обещая завершить до конца марта расследования в отношении Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ.— “Ъ”), которым грозят огромные штрафы, в случае если компании не устранят ее замечаний.

Дональд Трамп эскалирует торговый спор с ЕС и объявляет о пошлинах в 25%

Как обычно, американский президент не скупится на свирепые заявления в СМИ, чтобы загнать своего оппонента в угол… То, что Трамп продвигает пошлины для ЕС, не удивляет. В последние месяцы он регулярно критикует дефицит США в торговле товарами с Европой… Проблема для обеих сторон состоит в том, что Европа не может предложить ничего, что он мог бы внутри страны продать как победу… Последствия этого серьезного спора с точки зрения политики безопасности и экономики пока сложно предсказать. Однако новые пошлины Трампа и его пренебрежительные высказывания в адрес ЕС точно не будут способствовать улучшению отношений.

Дональд Трамп вводит 25-процентные пошлины на европейские товары

Своим заявлением о том, что Европейский союз был создан для того, чтобы «обломать» Соединенные Штаты, Дональд Трамп вновь атаковал исторических союзников, пригрозив при этом им 25-процентными таможенными пошлинами… Как обычно, Дональд Трамп не утруждает себя историческими фактами или деталями… Господин Трамп аплодировал Великобритании, когда та выходила из ЕС, выбрал политику «Америка прежде всего», пообещав ставить американские интересы выше всех других концепций и партнерств. Президент США, который называет себя чисто дельцом, придерживается меркантильного подхода в дипломатии и принципиально воздерживается от всех многосторонних форматов. Для него Евросоюз в первую очередь коммерческий соперник.

«Ответные тарифы» Трампа могут вызвать эффект домино в мировой экономике

Американские «ответные тарифы» вряд ли пойдут на пользу США или другим развитым странам, так как они едва ли смогут производить товары по конкурентоспособным ценам из-за более высоких производственных затрат. В то же время, так как спрос на развивающихся рынках растет, эти страны могут нарастить торговлю друг с другом, снизив зависимость от западных рынков. Этот сдвиг может ускорить использование местных валют в международной торговле, бросая вызов доминированию доллара.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик