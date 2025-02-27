Живое общение для обмена опытом

5 и 6 марта в усадьбе «Фамилия» (станица Пластуновская Динского района) состоится первый аграрный форум «Овощевод Кубани». Мероприятие поддерживается министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, что говорит о его важности для аграрного сектора региона. Предполагается, что участие в форуме примут свыше 200 компаний, занимающихся выращиванием овощей, а также свыше 1000 руководителей и специалистов крестьянско-фермерских хозяйств, агрофирм и агрохолдингов. Площадь выставочной экспозиции — 1500 кв. м, площадь экспозиции на открытой площадке — 2000 кв. м. География участников не ограничивается только Южным и Северо-Кавказским федеральными округами, ожидаются также гости из регионов ЦФО, Республики Крым и других субъектов Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступают выставочная компания «РостЭкспоТент», «АБРИКОС — философия развития» — научное подразделение проекта, ассоциация «Народный фермер» и сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооператив «Купец». По словам генерального директора выставочная компания «РостЭкспоТент» Сергея Некрасова, по уровню производства овощей в России Краснодарский край находится среди лидеров, но возможности его далеко не исчерпаны, что позволяет значительно увеличить объемы производства культур. «На экспозиции выставки будут представлены современные агротехнологии выращивания овощей, а также семена, рассада, средства защиты растений, системы полива, техника, а также спецоборудование хранения и переработки. В рамках деловой программы форума будет рассмотрены вопросы о государственной поддержке отрасли, страховании, агролизинге, а также образовательных и научных достижениях»,— рассказывает господин Некрасов.

Форум объединит на одной площадке сельхозтоваропроизводителей, представителей науки и образования, банковский сектор, компании, поставляющие для овощеводов необходимые материалы и оказывающие услуги, а также других участников рынка. Тема деловой программы форума: «Повышение урожайности и рентабельности производства овощей».

Кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт АПК Николай Щербаков отмечает, что отрасль овощеводства — приоритетная в Краснодарском крае, но конференций, посвященных этой актуальной теме, в регионе ранее не проводилось. «По примеру Союза «Садоводы Кубани», которые периодически собираются на профильные конференции, необходимо сделать регулярными встречи овощеводов. Это необходимо для обмена опытом, для демонстрации продукции компаний, предлагающей садоводам свои услуги — семена, техника, средства защиты растений, удобрения, средства полива и так далее. Будут образование и наука. И все это на одной площадке»,— говорит эксперт.

Декан факультета плодоовощеводства и виноградарства КубГАУ Михаил Осипов отмечает, что отрасль овощеводства является одной из лидирующих на Кубани, но, чтобы добиться намеченных высоких показателей, необходима реализация кадрового потенциала в данной сфере. «Как оптимизировать, а может, даже создать новые образовательные программы для отрасли овощеводства, мы обсудим на этом аграрном форуме»,— говорит преподаватель.

Безусловно, все проблемы и вызовы отрасли одной конференцией не решишь, но Николай Щербаков считает, что приглашенные на мероприятие представители торговых сетей и переработчики смогут ответить на многие интересующие овощеводов вопросы, связанные со сбытом продукции. Своими наработками также будут делиться кооперативы, поэтому, по мнению Николая Щербакова, не исключено, что кто-то из участников форума захочет вступить в ту или иную кооперацию — тем более что кооперативам оказывается господдержка.

Эксперт также отмечает, что актуальной станет тема обсуждения ситуации в семеноводстве, поскольку многие зарубежные производители семян ушли с рынка, и овощеводы могут не ориентироваться в отечественных производителях. «Будем информировать овощеводов о том, что есть ряд крупных компаний, которые способны покрыть потребности отрасли в части семенного материала»,— говорит господин Щербаков.

Цель конференции — познакомить и объединить участников рынка, получить ответы на важные вопросы и помочь выстроить успешные деловые связи.

Как отмечает полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух, мероприятие «Овощевод Кубани» очень нужное, потому что уже назрел момент, когда овощеводство необходимо выделять в отдельное направление. «Фермеры, которые выращивают овощи, руководствуются в своем деле немного другими вещами, нежели производители пшеницы, кукурузы или подсолнечника. Кроме того, давно уже назрело желание фермеров объединиться в союз овощеводов Краснодарского края. Насколько вероятно, что такой союз будет создан в рамках этого конкретного форума, я сказать затрудняюсь, что начало объединению будет положено однозначно»,— резюмировал фермерский омбудсмен.

гк-абрикос.рф/ovoshevod

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