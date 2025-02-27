Власти Самарской области продолжат финансировать строительство метрополитена

В Самарской области продолжат финансировать строительство метрополитена как минимум до 2027 года. Приняты соответствующие поправки в региональный бюджет на 2024-2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В текущем году планируется выделить 2,1 млрд руб., в 2026 и 2027 годах — 2,2 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.

На прошлой неделе председатель правительства России Марат Хуснуллин посетил Нижний Новгород, назвав строительство метро «важным проектом» для города. В столице ПФО активно ведется строительство двух новых станций.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. На сегодняшний день городская подземка представлена одной линией, которая включает десять станций. В настоящее возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная».

Андрей Сазонов