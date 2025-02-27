В Уфе без воды остались восемь жилых домов на Зорге и Парковой

В Октябрьском районе Уфы без горячей воды остались восемь жилых домов, сообщили в пресс-службе администрации. Воду отключили в домах 6/2, 6/3 и 14/1 на Парковой улице и в домах 43/1, 45, 45/1, 45/3 и 45/4 на улице Зорге. В этих домах также произошло понижение центрального отопления.

«Причина — устранения повреждения. Ремонтные работы проводятся силами БашРТС. На месте работает аварийная бригада»,— добавили в пресс-службе, не уточнив время завершения работ.

Венера Хисамова