В Ярославле приостановили закупку жалюзи для нового здания налоговой

Ярославское межрегиональное управление ФАС приостановило определение поставщика жалюзи для нового здания налоговой службы на Тутаевском шоссе по жалобе новосибирского ООО «Конструктив». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единый заказчик в сфере строительства / «Вконтакте» Фото: Единый заказчик в сфере строительства / «Вконтакте»

Начальная стоимость контракта составляла 5,8 млн руб. Как пояснили в МУФАС по Ярославской и Костромской областям, российский производитель ООО «Конструктив» не смог принять участие в закупке из-за установленных требований. Согласно документации, жалюзи должны быть из материала блэкаут (светонепроницаемые конструкции, изготовленные из многослойной ткани — «Ъ-Ярославль).

«При рассмотрении жалобы в контролирующем органе заказчик указал, что в административном здании, для которого закупаются жалюзи, установлены панорамные окна, поэтому "в целях обеспечения условий труда и осуществления возложенных на инспекции функций по защите сведений, составляющих государственную тайну, заказчиком принято решение о включении в описание объекта закупки следующего критерия — материал блэкаут ", а данный материал, по сведениям заказчика, в России не производится»,— сообщили в МУФАС по Ярославской и Костромской областям.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик должен был установить запрет на поставку товаров, происходящих из иностранных государств. Такой запрет предусмотрен законодательством для поддержки российских производителей. Жалоба признана обоснованной, заказчику предписано внести изменения в конкурсную документацию.

Алла Чижова