Бывшего замдиректора «ТГК-11» арестовали по делу о хищении 226 млн рублей

Суд арестовал на два месяца до 25 апреля бывшего заместителя директора ОАО «ТГК-11» Петра Храмых по делу о хищении более 226 млн руб. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в период банкротства ОАО «Омскэнергосбыт» фигурант дела занимал должность председателя комитета кредиторов. Он знал о наличии в материалах дела о банкротстве документов, представленных ОАО «ТГК-11», подтверждающих задолженность ПАО «МРСК Сибири» перед организацией на 251 млн руб. Следователи считают, что Петр Храмых договорился с арбитражным управляющим и не довел эту информацию до сведения других членов комитета.

Из-за отсутствия документов задолженность «МРСК Сибири» была оценена как безнадежная к взысканию. После чего обвиняемый выкупил ее через подставных лиц за 5,9 млн руб. и взыскал с ПАО «МРСК Сибири» 226 млн руб. Свою вину бывший замдиректора «ТГК-11» не признал.

Ранее правоохранители предъявили обвинения арбитражному управляющему, а также руководителю подставной организации. Суд арестовал их имущество на общую сумму более 100 млн руб.

Александра Стрелкова