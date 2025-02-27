В Ростовской области погиб водитель «ВАЗ 2115» в ДТП

Сегодня утром, 27 января, на 31-ом км трассы «Новошахтинск — Гуково» столкнулись два отечественных автомобиля. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2115» 1949 года рождения допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» (личность автомобилиста устанавливается).

В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ 2115».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова