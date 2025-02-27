19% работодателей в Ижевске проверяют кредитную историю при трудоустройстве

19% работодателей в Ижевске проверяют кредитные истории соискателей при трудоустройстве, согласно опросу сервиса SuperJob. В в 3% организаций проверки проводятся выборочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

11% соискателей сталкивались с проверками в процессе трудоустройства. Они наиболее распространены при трудоустройстве в банк или на руководящую должность. С проверками кредитной истории чаще сталкиваются респонденты от 35 до 45 лет, а также те, чей доход выше 100 тыс. руб в месяц.